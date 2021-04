Speelt Lucas Bijker dit weekend zijn laatste match voor KV Mechelen? "Nog niet aan gedacht"

De voorbije drie seizoenen was Lucas Bijker aan de slag bij KV Mechelen, maar dat contract loopt deze zomer af. Een nieuwe overeenkomst is er nog niet.

De 28-jarige Nederlander is einde contract bij KV Mechelen. Er kwam een voorstel, maar dat was niet naar de zin van Bijker. “De club deed een weekje of drie geleden een voorstel voor twee jaar. Daarop hebben mijn zaakwaarnemer en ik gereageerd met een tegenvoorstel. De bal ligt nu in het kamp van KV Mechelen”, zegt Bijker aan GVA.

Het voorstel dat Malinwa deed, was schrikken voor Bijker. “Ik begrijp dat het een financieel moeilijke periode is voor de club, daarom snapte ik dat de optie in mijn contract niet werd gelicht. Ik heb ook aangegeven te willen meedenken, maar dit voorstel was louter ten koste van mezelf.”

Over de inhoud is Bijker duidelijk. “Ik vraag niet meer dan wat ik nu heb, integendeel zelfs. Het is een realistische suggestie. Ik neem aan dat we na dit voor ons belangrijke weekend rustig rond de tafel gaan zitten. Om heel eerlijk te zijn heb ik er nog geen moment aan gedacht dat het dit weekend mijn laatste match kan zijn. Laten we er op z'n minst de laatste zeven van maken.”