Arsenal pakt in het slot nog een punt tegen Fulham

Fulham krijgt diep in de toegevoegde tijd de gelijkmaker om de oren en lijkt nu wel echt te gaan degraderen.

Arsenal speelde vandaag in eigen huis tegen de achttiende uit de stand, Fulham. Fulham zag Newcastle gisteren winnen van West Ham en wist dus dat het ook punten moest pakken. Net voor de rust zag het er naar uit dat Arsenal de voorsprong te pakken had. Saka scoorde, maar stond een teen buitenspel. De goal werd dus afgekeurd en zo gingen ze rusten met 0-0. Net voor het uur maakte Gabriel een fout op Lemina binnen de zestien. Josh Maja bleef koel een trapte de penalty tegen het net. Arsenal had nog enkele grote kansen, maar scoren lukte niet tot in de 97ste minuut. Eddie Nketiah was de held voor The Gunners.

Fulham telt nu 27 punten en staat nog steeds op de achttiende plek in het klassement. Burnley en Brighton hebben elk 33 punten, maar hebben twee wedstrijden minder gespeeld dan Fulham. Newcastle staat momenteel met 35 punten op de vijftiende plek, maar heeft ook één wedstrijd minder gespeeld dan Fulham. Aster Nzeyimana, journalist van de VRT en fan van Fulham, gelooft alvast niet meer in de redding van zijn club.