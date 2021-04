Deschacht nog steeds in dubio: "Misschien best dat ik even vakantie neem"

Valt vanavond het doek voor een icoon van het Belgisch voetbal? Olivier Deschacht kan zeker in die categorie geplaatst worden. Maar de 40-jarige verdediger is er nog steeds niet uit of hij er nog een jaartje bijdoet.

Er valt vanavond dus geen beslissing. “Ik heb nog niks beslist, ook na de match zal ik dat niet doen”, zegt Deschacht bij HLN. “Maar mentaal bereid ik me voor alsof het mijn laatste is. Ik wil mijn carrière op een positieve noot beëindigen. Jammer dat het niet met publiek kan, maar we hebben wel een mooi parcours afgelegd met Zulte Waregem."

Vincent Kompany liet al weten dat hij er niks van gelooft dat Deschacht straks stopt. Francky Dury wil hem met alle macht overtuigen. "De club wil graag met mij doorgaan, mijn lichaam zegt ook dat het nog kan. Maar ik moet me ook afvragen of ik het mentaal nog kan opbrengen om weer een zware voorbereiding van 8 weken aan te gaan, zonder te weten waar dat naartoe leidt. Ik hoop dat we nog doorgaan in play-off 2, ik ga daar alles voor doen. Maar als dat niet zo is, moet ik serieus gaan nadenken. Misschien is het het best dat ik dan even met vakantie ga, om zo in alle rust een beslissing te nemen.”