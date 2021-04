Turkse ploeg komt met opmerkelijke ruildeal over speler van Genk bij Club Brugge langs

Volgens het Turkse Fotomac komt Fenerbahce bij Club Brugge aankloppen voor een opmerkelijke ruil.

Het Turkse Fenerbahce huurt Ally Samatta van Aston Villa. Zij namen hem in januari 2020 over van Racing Genk. De Turken huren hem van de ploeg uit de Premier League, maar moeten hem verplicht overnemen voor 6 miljoen euro.

Fenerbahce zou volgens Fotomac nu aan Club Brugge een bijzondere ruildeal voorstellen. Ze willen Samatta inruilen voor Emmanuel Dennis. Dennis is nog eigendom van Club Brugge, maar speelt nu in Duitsland bij Keulen op huurbasis.

Samatta scoorde in de Super Lig in Turkijke vijf keer in 25 wedstrijden. Of dat voldoende is om blauwzwart te overtuigen is maar zeer de vraag.