De natie bibbert, Manchester City komt met update over Kevin De Bruyne

Onheilsberichten vanuit Engeland, waar de blessure van Kevin De Bruyne mogelijk vrij ernstig zou kunnen zijn. Manchester City kwam met een update op maandagochtend. Enfin ...

Kevin De Bruyne viel in de halve finales van de FA Cup uit met een enkelblessure, Pep Guardiola gaf na de match aan dat het er niet goed uit zag.

Normaal gezien mocht zondag al meer nieuws verwacht worden, maar dat is er tot op heden nog steeds niet.

Zwelling?

Mogelijk is de zwelling op of aan de enkel nog te groot om de schade echt te kunnen opmeten. "We kunnen bevestigen dat hij zich geblesseerd heeft aan de rechtervoet en rechterenkel", staat nu te lezen op de webstek van The Citizens.

"Over de ernst van de blessure is er nog geen nieuws." De natie bibbert, want zonder KDB zouden onze EK-kansen enorm slinken. Als het 'meevalt', kan hij mogelijk dan weer net topfit aan het EK beginnen. De komende uren of dagen hopelijk meer nieuws ...