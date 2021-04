Wat als je de resultaten van reguliere competitie doortrekt naar play-off 1? Champions League voor Anderlecht

Neen, resultaten doortrekken is nooit een één op één-verhaal. Maar toch: de resultaten van de top-4 in de reguliere competitie even vergelijken kan geen kwaad. De resultaten zijn divers te noemen.

Anderlecht pakte in de duels tegen de rechtstreekse concurrenten namelijk 15 op 18. Enkel op Jan Breydel werd 3-0 verloren, daarna werd van iedereen gewonnen. Club Brugge heeft 12 op 18, maar verloor wel de voorbije weken van zowel Antwerp als Anderlecht en heeft zo toch een kleine domper op de feestvreugde meegemaakt. Anderlecht beste van de klas Antwerp won een keertje van Club Brugge en ook een keertje van Genk en pakt zo 6 op 18, voor Genk blijft het bij 3 op 18. Trek dat door naar de eindstand in de Jupiler Pro League, met halvering van de punten, en je zou op volgende eindstand uitkomen: 1. Club Brugge 50 (38+12)

2. Anderlecht 44 (29+15)

3. Antwerp 36 (30+6)

4. Genk 31 (28+3)