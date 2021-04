Westerlo wint op het veld van Deinze

Vanavond stond er nog één duel op de agenda in 1B namelijk Deinze - Westerlo.

Voor zowel Deinze als Westerlo stond er niets meer op het spel buiten de eer.

In de 1ste helft vielen er geen doelpunten in het duel tussen Deinze en Westerlo. Al kwam Westerlo nog wel goed weg in de slotminuten van de eerste periode. Zo kreeg De Belder (ex-Lierse en ex-Cercle Brugge) nog een enorme grote kans.

In de 2de helft trok Westerlo de partij naar zich toe en dit resulteerde in een doelpunt in de 65ste minuut. Kyan Vaesen opende de score en zo stond ineens de eindstand op het bord.

Westerlo ontvangt volgend weekend Club NXT terwijl Deinze op bezoek mag bij kampioen Union in de laatste speeldag van 1B.