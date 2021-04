Zware domper voor Standard en Merveille Bokadi

Merveille Bokadi viel tegen Beerschot in, maar enkele minuten later alweer uit met een blessure. Dat blijkt nu ernstig te zijn.

Mbaye Leye zat er meteen mee in na de wedstrijd en vreesde op zijn persconferentie al voor zwaar nieuws en een ernstige blessure.

Vier tot zes maanden out

Nu blijkt het ook effectief te gaan over een scheur in de linkerachillespees. Hij zal vier tot zes maanden buiten strijd zijn.

In de strijd om Europees voetbal via de bekerfinale of play-off 2 is het ook voor de Rouches uiteraard een domper.