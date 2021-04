BREAKING: 'Chelsea stapt uit de Super League'

In Engeland zijn de fans absoluut gedegouteerd met de beslissing van hun favoriete club om in een gesloten Super League te stappen die volgens hen haaks staat op alles waar voetbal voor staat.

Enkele uren voor het duel tussen Chelsea en Brighton kwamen supporters samen om te protesteren tegen de beslissing om in die Super League te stappen uit financiële hebzucht.

En hun protest lijkt nu ook iets uitgehaald te hebben want naar verluidt zou Chelsea op dit eigenste moment de documenten in orde aan het maken zijn om toch nog uit de Super League te stappen. De geruchten bereikten de supporters buiten waardoor de sfeer helemaal om sloeg.

The scene at Stamford Bridge as it’s reported Chelsea preparing to withdraw pic.twitter.com/meZpntKiBc