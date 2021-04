"Erover gepraat" vs "Mijn idee": Hoe het nieuwe systeem van Hein Vanhaezebrouck voor heel wat goals zorgt bij Buffalo's

Hein Vanhaezebrouck pakte de voorbije weken tegen Charleroi en Zulte Waregem uit met een ander systeem. En dat pakte in beide matchen heel goed uit - met onder meer Castro-Montes in een nieuwe glansrol.

"De spelers voelen zich goed en misschien iets bevrijder in het nieuwe systeem", aldus Vadis Odjidja. "We hebben met een paar jongens met de coach gepraat en hij is op zoek gegaan naar een gulden middenweg. Met dit systeem komen we met veel meer jongens voor doel en we zijn ook iets vloeiender in het spel."

Een gevoel dat ook leeft bij Alessio Castro-Montes - tegen Zulte Waregem opnieuw goed voor twee goals: "Bevrijder spelen? Ik moet me minder concentreren op het verdedigende en heb meer energie over voor het aanvallende. Het draait goed, ook voetballend gezien."

Meer stabiliteit achterin? Neen, die hebben we altijd gehad

Coach Hein Vanhaezebrouck legde zijn keuzes ook graag uit: "Meer stabiliteit? Neen, want die hebben we altijd gehad - en we slikken zelfs twee doelpunten na veel clean sheets voor Sinan Bolat. Aanvallender? We speelden vroeger met vijf offensieve jongens en nu met twee ..."

"Dat we meer scoren? Toeval. Niemand heeft me gevraagd zo te spelen, het is een beslissing van mij. Andreas Hanche-Olsen haalt een hoger niveau als rechtsachter en Alessio Castro-Montes is belangrijker als hij wat hoger kan spelen. Zij krijgen samen met Owusu opnieuw de meeste punten. Ons rendement is hoger, verder is er niet zoveel verschil."