KV Oostende komt met nieuws over het halen van de licentie voor volgend seizoen

Op de website van de club blikt KV Oostende terug op een sportief fantastisch seizoen. Enkel de geweigerde licentie is een smet op het blazoen.

KV Oostende zit best verveeld met de zaak. “Helaas is er een kleine smet op het blazoen, zijnde dat de club niet alleen in de Play Offs nog aan de bak moet, maar ook nog naar het BAS moet om de licentie veilig te stellen”, staat er te lezen.

De kustploeg wil dan ook de fans de nodige geruststelling geven in de zaak. “De club heeft afgelopen vrijdag het beroep aangetekend voor het BAS en gaat begin mei ter zitting om de ontbrekende elementen aan te leveren. De club vindt het belangrijk te benadrukken dat er geen enkel structureel probleem is. Haar dossier is inzake budget, inzake cash flow en inzake boekhouding op zeer stevige fundamenten gebouwd. De club moet geen geld toveren en heeft geen noodzaak aan creatieve uitvindingen om haar business case gestalte te geven.”

KV Oostende gaat voor een licentie voor Europees voetbal en professioneel voetbal in 1A. “Uiteraard is de club niet van plan ook maar enig risico te lopen op het niet behalen van de licentie, waardoor de club uiteraard in tussentijd aan het licentiedepartement heeft gecommuniceerd dat alle gevraagde stukken zullen worden aangeleverd. De club werkt constructief en sereen samen met de licentiemanager teneinde ervoor te zorgen dat zij met een positief advies van het licentiedepartement richting het BAS kan stappen”, klinkt het nog.