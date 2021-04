Philippe Clement reageert: "Anderlecht? Genk specialer en Antwerp staat het kortste bij ons"

In het weekend van 1 mei beginnen de play-offs. Club Brugge begint eraan met een thuismatch tegen Anderlecht.

"Normaal is het goed om met een thuismatch te beginnen", beseft Philippe Clement in Het Laatste Nieuws. "Maar in coronatijden is het verwaarloosbaar. We pakten meer punten op verplaatsing dan thuis."

Aan elkaar gewaagd

"Beginnen tegen Anderlecht? Goh, Genk is voor mij specialer door mijn periode daar. En Antwerp staat het kortste bij ons."

"Het mooie aan deze play-offs is dat iedereen punten van elkaar kan afsnoepen en aan elkaar gewaagd zal zijn."