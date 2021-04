Racing Genk heeft enkele acties klaar voor de supporters tijdens de bekerfinale

Zondag speelt Racing Genk de bekerfinale tegen Standard. Ondanks het feit dat er geen publiek toegelaten is, wil Racing Genk de supporters toch zoveel mogelijk betrekken.

Racing Genk speelt de bekerfinale en wil dat voor de supporters niet zomaar laten passeren. Er werden 12.000 pakketten verstuurd met als actie ‘De grootste BBQ van België’.

“Daarin zitten diverse fanartikelen, waaronder een vlag, en kortingsbonnen om de supporters te stimuleren om binnen hun bubbel de barbecue aan te steken”, zegt algemeen directeur Erik Gerits aan HBVL. “Om de fans te bedanken voor hun trouwe steun zullen onze spelers van de A-kern dinsdag ook een aantal pakketten bij supporters thuis afleveren.”

Zaterdagmiddag mogen ook een duizendtal supporters de spelersbus uitzwaaien als die richting Brussel vertrekt. De bus is met duizenden supportersfoto’s versierd. De spelers werken zaterdag een training af in het Koning Boudewijnstadion en gaan dan op afzondering.

“Dat uitzwaaien zullen we in samenwerking met de Genkse politie volledig coronaproof organiseren”, aldus Gerits nog. “Onze fans zullen verspreid staan over een kilometerslang traject, zodat ze de spelers nog een hart onder de riem kunnen steken.”