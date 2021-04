Kompany in docu 'Mauve': "Hoe moet ik dat uitleggen aan de kinderen?" en "Lukas, je hebt me al een wedstrijd gekost"

Morgen lanceert Play Sports de nieuwe documentaire rond Anderlecht en de terugkeer van Vincent Kompany. Op de eerste beelden is te zien hoe hij het nieuws dat hij stopt als speler aan zijn dochter vertelt en hoe hij Lukas Nmecha overtuigt om naar Anderlecht te komen.

Nmecha overtuigen, was het werk van Kompany. Peter Verbeke luisterde aandachtig mee. "Ik word fulltime trainer bij Anderlecht", zei hij aan de telefoon. "De reden waarom ik je dat zeg is omdat we een goede relatie hebben, ik ken je al lang en ik wil dat je weet dat je in een veilige omgeving terechtkomt. En ik weet dat je dit voor jezelf gaat houden."

"We hebben nog niet overal een akkoord bereikt met je makelaars", gaat Kompany verder. "Je verliest ook tijd. Als je van jouw kant nog wat dingen kan uitklaren? Je bent nu 22 , kom op. Je hebt me al een wedstrijd gekost omdat je er niet bent. We zorgen dat het in orde komt."