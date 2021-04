De kroniek van een aangekondigd ontslag, maar ook lof van collega: "Clubs zullen ook voor hém in de rij staan"

Het hing al een tijdje in de lucht, nu is het ook gewoon duidelijk. Karim Belhocine is opnieuw een vrije trainer, want bij Charleroi gaat zijn avontuur niet verder. Hij bleef van minuut 1 tot op het einde wel een gentleman. En lof van de tegenstand.

Karim Belhocine en Charleroi? Het verhaal was eigenlijk een maandje geleden al geschreven, het was alleen wachten tot het kapblok definitief zou gaan vallen. De coach zelf bleef ook in heel moeilijke tijden altijd rustig. En hameren op het positieve, terwijl er toch ook een en ander verkeerd zat binnen de ploeg. Het is voor een ploeg als Charleroi moeilijk: telkens opnieuw bouwen, de beste spelers kwijtraken en dan steeds maar opnieuw bevestigen. Zullen ook genoeg ploegen voor hem in de rij staan "Vorig jaar hadden ze tweede kunnen worden, dat denk ik echt in de play-offs", aldus Hein Vanhaezebrouck over zijn gewezen poulain. "En dan hadden ze de voorrondes van de Champions League gespeeld en was het misschien heel anders gelopen." "Dat er veel coaches in de rij zullen staan om hem op te volgen bij Charleroi? Dat kan, maar er zullen ook veel clubs voor hem in de rij staan. Hij doet het goed en ik kan nog iets leren van zijn rust soms en voor hoe hij de dingen kan uitleggen."