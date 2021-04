Speler Schalke doet relaas van aanval door fans: "Angst, pure angst! En de politie stond gewoon beneden te wachten"

De spelers van Schalke 04 werden gisteren aangevallen nadat de degradatie een feit was. Bij Sport1 doet één van de spelers anoniem relaas van de gebeurtenissen.

"Toen we aankwamen schreeuwden ze dat we ons moesten schamen. Alle spelers die hier volgend seizoen toch niet meer zijn, moesten meteen opdonderen. Als dat niet zou gebeuren, zou ons leven volgens hen een hel worden", vertelt hij.

Maar daarna werd het nog erger. "We werden bekogeld met eieren. Er ging vuurwerk af en de fans vielen ons aan. We zijn gaan rennen. We hadden angst, pure angst. Ik ben gewoon gaan rennen. Sommige van ons zijn geschopt. Ik ben geschokt en ik weet niet hoe we de komende wedstrijden nog kunnen spelen. Ik snap ook niet waarom we aan de fans werden overgeleverd. De politie stond gewoon beneden te wachten."