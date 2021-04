Tottenham zet bondscoach Roberto Martinez op lijstje van opvolgers Mourinho

Het kon niet uitblijven... Er ging wel eens clubinteresse komen voor Roberto Martinez. De bondscoach zou volgens The Guardian nu ook één van de potentiële opvolgers van José Mourinho zijn bij Tottenham.

Tottenham zou naar verluidt zowel Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland, als Martinez op zijn lijstje staan hebben. Al wordt dat in beide gevallen wel een moeilijke zaak. Eerst en vooral omdat het EK eraan komt en beide managers pas half juli beschikbaar zouden zijn.

Dat Martinez of Southgate nog voor het EK het land in de steek zouden laten, is quasi onmogelijk. Tottenham wil wel zijn tijd nemen in de zoektocht naar een nieuwe coach. Ze willen weer meedoen bovenaan het klassement. Ze willen iemand die aanvallend en modern voetbal kan brengen.