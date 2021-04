"Zullen dan wel zien waar we staan": Wat als je de resultaten van reguliere competitie doortrekt naar play-off 2? Dan speelt deze ploeg Europees ...

Neen, resultaten doortrekken is nooit een één op één-verhaal. Maar toch: de resultaten van de ploegen 5 tot en met 8 in de reguliere competitie even vergelijken kan geen kwaad. De resultaten zijn divers te noemen.

De beste van de klas tussen de vier ploegen die strijden om Europees voetbal? Dat is Standard, dat liefst 11 op 18 pakte in de onderlinge duels. Daarmee doet het wel nauwelijks beter dan Oostende en Gent, die beiden 10 op 18 pakten. KV Mechelen is de slechtste van de klas met 2 op 18. Zullen in play-offs nog wel eens zien hoe we ervoor komen ​ Trek dat door naar de eindstand in de Jupiler Pro League, met halvering van de punten, en je zou op volgende eindstand uitkomen: 5. KV Oostende 37 (27*+10)

6. Standard 36 (25+11)

7. AA Gent 35 (25*+10)

8. KV Mechelen 26 (24+2) "Alle vier de teams maken nu kans", aldus Hein Vanhaezebrouck al. "We zullen nog wel eens zien wat het gaat geven in de play-offs en hoe goed we dan gaan zijn. De matchen tegen Charleroi en Zulte Waregem zijn anders dan de matchen die er nu aankomen."

