Ondanks reserverol panikeert Anderlecht-talent niet: "Ik wil slagen"

Marco Kana heeft nog niet heel veel gespeeld dit seizoen. In de reguliere competitie startte de Belg maar vier wedstrijden bij Anderlecht, met die cijfers doet de tiener slechter dan vorig jaar. Maar panikeren doet het 18-jarig Anderlecht-talent niet.

“Dit seizoen is heel leerrijk voor mij”, begint de Anderlechtspeler in een interview met La Dernière Heure. “Vorig jaar ging alles een beetje te snel voor mij, ik heb nu meer tijd om te begrijpen wat er aan de hand is”

“Ik wil heel graag spelen, maar de staf heeft mij geleerd om te relativeren. Het is natuurlijk niet gemakkelijk, maar ik praat veel met de coach. Kompany wil me naar het volgende niveau brengen in mijn carrière. Ik heb het idee om ergens anders speelminuten te gaan pakken even overwogen, maar dat heb ik snel weer uit mijn hoofd gezet. Ik wil slagen bij Anderlecht”, aldus Marco Kana.