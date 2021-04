🎥 Ángel Di María pakt uit met wondermooie assist in de Franse beker

In de Franse beker stond woensdagavond een duel tussen PSG en Angers op het programma. PSG haalde het vlot met 5-0 en vooral de 4-0 van Mauro Icardi was een echt pareltje.

Niet het doelpunt van Icardi zelf was mooi, maar vooral de fase die er aan vooraf gaat zorgde voor spektakel. Zo had de Argentijnse sterspeler Ángel Di María een knappe actie in huis en daarna gaf hij een heerlijke rabona-assist.

De ondertussen al 33-jarige Di María is nog maar eens aan een uitstekend seizoen bezig. Zo speelde hij al 35 wedstrijden in alle competities samen en daarin was hij goed voor 6 doelpunten en 15 assists.