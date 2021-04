Real Madrid heeft vaste waarde terug voor cruciale weken

Sergio Ramos staat terug op het oefenveld. De Real Madrid-kapitein stond sinds begin april aan de kant met een kuitblessure. Hij miste daardoor de El Clásico zege tegen Barcelona en de heen- en terugwedstrijd tegen Liverpool in de Champions League.

Centrale verdediger Sergio Ramos is terug fit voor de komende cruciale weken. Real Madrid zit nog volop in de titelrace en staat in de halve finales van de Champions League. Real Madrid heeft zijn kapitein even moeten missen, maar zal heel blij zijn dat hij terug is.

Real moest het afgelopen weken ook zonder Raphaël Varane doen door een coronabesmetting bij de Franse verdediger, maar vervangers Militao en Nacho hebben zich betrouwbaar getoond.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">So happy to be back! 😍<a href="https://twitter.com/hashtag/HalaMadrid?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HalaMadrid</a> <a href="https://t.co/tzbDu2uvJY">pic.twitter.com/tzbDu2uvJY</a></p>— Sergio Ramos (@SergioRamos) <a href="https://twitter.com/SergioRamos/status/1385218510347980802?ref_src=twsrc%5Etfw">April 22, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>