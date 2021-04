Super League begraven, quid BeNeliga? "Zorgen dat we fans meekrijgen" en "Appelen met peren vergelijken"

De Super League is dood, leve de Super League. Dat is zo'n beetje de slotsom van 48 uur hoog spel en praten met luide trom. Maar is nu ook een project als de BeNeliga ten dode opgeschreven?

Als het aan Gent-voorzitter Ivan De Witte ligt alvast niet: "De Super League was het mekaar voegen van de grootste en rijkste clubs om nog meer geld te genereren in een gesloten competitie", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Reactie van de basis

"Dat zou niet het geval zijn in de BeNeliga. Ik vind het dus appelen met peren vergelijken", is de voorzitter duidelijk.

"Maar we mogen zeker niet blind zijn voor wat er gebeurd is. Of de kleine clubs ook in een BeNeliga de dupe zijn? Dat hangt af van het solidariteitsprincipe. We moeten er ook voor zorgen dat we de fans meekrijgen en openstaan voor de reactie van de basis."