"Super League is dood zonder de Engelse en Duitse ploegen"

De Super League begon met 12 founding clubs waaronder de 6 Engelse 'topclubs'. Die 6 ploegen trokken zich al snel terug nadat de fans fel protesteerden. Bayern München en Dortmund wezen de gesloten competitie al van in het begin af. Die Duitse en Engelse clubs staan volgens Javier Tebas niet meer open voor zo'n idee als de Super League. Daardoor is die competitie volgens hem ten dode opgeschreven.

La Liga president Javier Tebas: “The English and German clubs will never enter this competition so they can't create what they want to create... the #SuperLeague, as it is, is dead. Let's be realistic, it is dead”. đŸš« @NizaarKinsella