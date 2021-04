Waanzin - en niet-spannende play-offs(?): Blauw-zwarte machine doet straffer dan Ajax, Manchester City, Bayern en de andere topploegen

Is de spanning uit de play-offs wat betreft de titel, of mogen we nog iets verwachten? Zonder halvering was er in ieder geval niets aan geweest. Club Brugge doet beter dan alle andere topteams in Europa, straf!

Simon Mignolet verwoordde het rond kerstdag al profetisch: "We moeten met niemand rekening houden, maar zelf zoveel mogelijk punten proberen te pakken. Hoe meer punten we bij elkaar sprokkelen, hoe meer punten de andere ploegen moeten pakken."

"Wij kunnen enkel onszelf van de titel houden." De match tegen KRC Genk was exemplarisch. De bezoekers waren goed, heel goed zelfs. Maar toch konden ze geen puntje rapen - laat staan drie - in Jan Breydel.

Mini play-offs

De kloof groeide gestaag, daarna kwamen er weliswaar nederlagen tegen rechtstreekse concurrenten als Antwerp en Anderlecht. En er is de obligate puntendeling voor de start van de play-offs, waardoor het toch nog niet helemaal op voorhand gewonnen is.

Maar: er zijn ook maar zes wedstrijden in die play-offs, want dit seizoen met vier in plaats van zes ploegen uitgevochten. En dus zijn er ook maar achttien punten in plaats van dertig meer te verdienen in de play-offs, dat kan een rol spelen.

Als we kijken naar de evolutie binnen de competitie dit seizoen, dan merken we op dat er al heel wat gebeurd is. Waasland-Beveren (SD1), Beerschot (SD2, 3 en 13), Charleroi (SD4, 5, 6, 7, 8 en 11), Antwerp (SD10) en Genk (SD15, 17 en 18) stonden dit seizoen al op kop van de rangschikking.

Verder was het blauw-zwart aan de leiding. Vroeg in het seizoen stonden ze zes punten in het krijt bij Beerschot en Charleroi, pas later namen ze over en vanaf januari werd de kloof stelselmatig uitgebouwd naar recordhoogtes (19), om uiteindelijk te eindigen op zestien eenheden. Als we dat vergelijken met de tegenstand in Europa ... waanzin, niemand komt in de buurt van blauw-zwart.