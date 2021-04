Protest bij Arsenal gaat niet liggen na Super League-debacle: supporters willen eigenaar buiten

Ook nu de Super League is afgeblazen is de storm nog niet gaan liggen. Bij Arsenal toch niet tenminste. Arsenal was één van de stichtende leden van de Super League, maar kwam later net als de andere betrokken Engelse clubs op de plannen terug.

Dat wil daarom nog niet zeggen dat de rust is teruggekeerd. Voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Everton van vrijdagavond daagden Arsenal-supporters massaal op aan het Emirates Stadium om nogmaals hun beklag te doen. Eigenaar Stan Kroenke heeft het door zijn betrokkenheid bij de Super League bij hen verkorven. Ze eisen zijn onmiddellijk vertrek. Kroenke excuseerde zich eerder al bij manager Arteta en bij de spelers. De Amerikaan heeft wel aangegeven niet van plan te zijn Arsenal van de hand te doen, ondanks de kritiek ten opzichte van zijn persoon. Op goodwill van de fans hoeft hij alleszins niet meer te rekenen. © photonews Tijdens het protest van vrijdag werden er spandoeken opgehangen waarmee ze oproepen tot zijn vertrek en hier en daar kwam er ook bengaals vuurwerk bij te pas. De tekst op de spandoeken en plakaten laat in elk geval niets aan de verbeelding over.





