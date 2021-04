Guardiola en Klopp halen uit naar nieuw Champions League-format: "Zitten er 400 dagen in een jaar?"

Nu de Super League niet doorgaat, kan de aandacht weer naar de Champions League. Guardiola en Klopp zijn geen voorstanders van het nieuwe format, dat de UEFA recent heeft voorgesteld. Beide managers vrezen voor een te druk schema voor hun spelers.

"Het is heel goed dat de Super League van tafel is geveegd, maar de nieuwe Champions League is ook niet top. Je kan niet alsmaar meer matchen blijven inplannen", wijst Liverpool-manager Jürgen Klopp op de reeds drukke kalender.

De Duitser is wel realistisch voor de rol van spelers of trainers. "Of het nu de Premier League, de UEFA en de FIFA is: we geven onze mening, maar we kunnen er niets aan veranderen. Als ze beslissen dat we tien wedstrijden extra spelen, spelen we tien wedstrijden extra. Als ze beslissen dat er 56 landen meedoen aan het WK, doen er 56 landen mee aan het WK."

Kwaliteit vs kwantiteit

"Er wordt nooit iets gevraagd aan trainers, spelers of supporters", is ook te horen bij Pep Guardiola. "Het voetbal snakt naar een betere kwaliteit en de UEFA kiest voor kwantiteit. Het is als een acteur of actrice die drie keer per dag op het podium staat. Die wil elke keer het beste geven, maar drie keer per dag is gewoon te veel. Zitten er misschien ook 400 dagen in een jaar?"

Ook Guardiola ziet dat de instanties de opmerkingen steeds naast zich neerleggen. "Elke keer we hierover spreken tegen de UEFA, zeggen ze dat ze er akte van nemen. Maar dan komen ze met meer wedstrijden en nadien met een nieuwe competitie."