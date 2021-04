Boskamp kritisch voor Bongonda: "Normaal moet hij bij de Rode Duivels spelen"

Zondag in de bekerfinale zal er weer veel afhangen van de vorm van Théo Bongonda bij Genk. De creatieve aanvaller van de Limburgers speelt een goed seizoen, maar heeft ook nog steeds die momenten waarin hij wegzakt, vindt analist Johan Boskamp.

Boskamp had eerder al kritiek op Bongonda. “Ik vind het juist een heel goede voetballer, maar hij speelt één goede match en daarna weer twee weken als een krentenbol", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Trainer John Van den Brom zette hem ook al eens op de bank, maar Boskamp verwacht meer. "Normaal moet een gozer met die kwaliteiten in de nationale ploeg spelen. Ik weet dat hij goede periodes heeft gehad, zelfs onder die Duitser (Hannes Wolf, red.). Maar het was ook heel vaak niet genoeg. Hij begrijpt niet waarom hij geen Rode Duivel is? Wel, omdat hij niet constant genoeg presteert.”