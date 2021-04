Geen fijne avond voor Kroenke: beladen sfeer door supportersprotest en Arsenal verliest door blunder doelman

Het werd voor Arsenal vrijdag een typische avond voor een club waar niet iedereen op dezelfde lijn zit. Supporters willen eigenaar Kroenke weg, lieten ze buiten aan het stadion duidelijk verstaan. Ook in de wedstrijd tegen Everton zat het niet mee voor de thuisploeg.

Meer dan duizend Arsenal-supporters verzamelden aan het Emirates Stadium voor aanvang van de match om hun onvrede te uiten over eigenaar Stan Kroenke. De woede is nog altijd groot omdat de Amerikaan wilde meestappen in het verhaal van de Super League, om zich zo nog meer te verrijken. De politie kwam opdraven om de orde te bewaren.

© photonews

Omstreeks 21u Belgische tijd werd dan de aftrap gegeven voor de wedstrijd Arsenal - Everton. De spelers werden niet echt geïnspireerd door wat er buiten het stadion aan de gang kwam. Beide ploegen kwamen elk niet verder dan één schot tussen de palen in de eerste helft.

Na de pauze leek Arsenal een strafschop te krijgen na een ingreep van Richarlison op Ceballos, maar de VAR kwam tussen en zag buitenspel van Pepe. Het bleef 0-0, tot zo'n klein kwartier voor tijd. Richarlison trapte een voorzet vanop rechts, Bernd Leno ging schromelijk in de fout en werkte de bal in eigen doel. Een own-goal voor de keeper en Everton ging zo voor het eerst sinds mensenheugnis weer een keertje winnen bij Arsenal.