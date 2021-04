Doelman OH Leuven wordt beloond voor dubbele redding met 'Save of the Week'

OH Leuven verloor dan wel van Waasland-Beveren op de laatste speeldag van de reguliere competitie, maar een speler die bij OHL wel indruk maakte, was Rafael Romo. Zo had de doelman ook een knappe, dubbele redding in huis.

OHL verloor vorig weekend met 1-2 van Waasland-Beveren. Die score had nog hoger kunnen oplopen, maar Rafael Romo, de doelman van OHL, pakte uit met enkele uitstekende parades. Vooral met zijn dubbele redding maakte hij indruk. De Pro League heeft hem daar nu voor beloond, want Rafael Romo kreeg voor zijn dubbele redding de prijs van 'Save of the Week'. U kan de redding hieronder nog eens bekijken. Reflexes on point 🧤



Rafael Romo wins the '@bwinBE Save of the Week’!#JPL pic.twitter.com/YgKE6heWCM — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) April 23, 2021