Lewandowski dicht bij record: nog 4 goals in 3 matchen nodig

Bayern München verloor vanmiddag met 2-1 op bezoek bij Mainz, maar Robert Lewandowski wist in de 90ste minuut nog de eerredder te scoren. Het is zijn 36ste van het seizoen. Hij komt zo steeds dichter bij het record voor meeste Bundesliga goals in 1 seizoen, dat momenteel op de naam van Gerd Müller staat.

Gerd Müller scoorde in het seizoen 1971-1972 40 doelpunten in de Bundesliga voor Bayern München. Als Lewandowski dat wil evenaren dan zal hij nog 4 keer raak moeten treffen in de laatste 3 Bundesligawedstrijden van het seizoen.