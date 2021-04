Marco Van Basten is een enorme fan van de BeNeLiga

De gemoederen rond de Super League liepen hoog op deze week. Tegelijkertijd kwam de BeNeLiga weer in beeld. Marco Van Basten is een grote fan van de BeNeLiga.

Ondanks de heisa rond de Super League blijft de voormalige Nederlandse international vurig pleidooi houden voor een BeNeLiga. "Bekijk hoe onze clubs het deden in 1970, in 1980, enzovoort, tot nu. Je ziet het gat steeds groter worden", stelt Van Basten in Het Nieuwsblad. "De vraag is wat je wil: gewoon lekker voetballen of meedoen in het prestatiegeweld? Voor mij eist topvoetbal prestaties. Wil je topvoetbal behouden in landen als België en Nederland, dan is het stimuleren van de BeNeLiga essentieel."

De Nederlander somt de voordelen op. "De competitie wordt interessanter, genereert meer geld, al dat soort dingen. Met een BeNeLiga ga je landen als Duitsland of Spanje niet nerveus maken. Maar je kan wel een goeie zesde competitie in Europa worden. Al die landen achter de grote vijf, zoals Portugal, Rusland, Oekraïne of Turkije, geef je een signaal dat wij een interessante competitie hebben. En dat het voor hen lastig wordt om spelers hier te komen kopen. Dat geeft dus ook voordelen voor het transferbeleid. Het voorkomt dat twee kleine landen worden leeggegeten."

Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk inhalen dat gaat niet meer lukken. "Die grote vijf landen hebben de macht in handen. Nu al zie je een onderscheid tussen Engeland, Spanje en Duitsland aan de ene kant, en Frankrijk en Italië aan de andere kant. Dat zijn de volgende die langzaamaan minder punten zullen behalen in Europa", voorspelt Van Basten.

"Die rat race leidt uiteindelijk tot een monopolie en een Super League van één of twee landen. Daar zijn we nog niet. Maar ondertussen zouden wij in België en Nederland dat proces zo lang mogelijk kunnen uitstellen. Vooraleer de verschillen te groot zijn."