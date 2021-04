Racing Genk en John Van den Brom komen met goed nieuws naar buiten voor bekerfinale

Nog één nacht slapen en de bekerfinale wordt gespeeld tussen Racing Genk en Standard. Naar aanloop van die finale heeft Racing Genk goed nieuws.

Want de voorbereiding op de bekerfinale is vlekkeloos verlopen bij de Limburgers. Elke belangrijke speler is fit en heeft nog vol kunnen trainen naar aanloop van de finale. Ook de coronatesten kwamen allemaal negatief terug. Van den Brom kan dus rekenen op 24 fitte spelers die mee afzakken naar Brussel.

Na het verlies tegen Antwerp in een doldwaze slotfase zijn de speler van Genk gebrand op eerherstel. De beker zou bovendien een interessant Europa League-ticket kunnen opleveren. Een derde of vierde plaats levert je enkel een plekje op in de Conference League, de derde Europese bekercompetitie van de UEFA die volgend seizoen zijn intrede doet.

De groep gaat eerst nog op afzondering in Terhulpen, net als voor het duel tegen Anderlecht in de halve finale. Van daar wordt er verder doorgereisd tot in het Koning Boudewijnstadion.