RFC Seraing is klaar om Waasland-Beveren te ontvangen na winst tegen Lommel

RFC Seraing heeft op de laatste speeldag in 1B vlot gewonnen van Lommel SK en is klaar voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren.

RFC Seraing heeft op de laatste speeldag van 1B de maat genomen van Lommel SK. Dit met 1-3 dankzij twee doelpunten van Sabri en één van Kilota. De ideale voorbereiding naar het levensbelangrijke tweeluik tegen Waasland-Beveren. Zo ontvangt RFC Seraing op zaterdag 1 mei Waasland-Beveren in eigen huis en één week later staat de terugwedstrijd op het programma.

Westerlo - Club NXT

De andere wedstrijd die werd gespeeld vanavond was Westerlo dat in het eigen 'Kuipje' Club NXT ontving. Westerlo kwam op voorsprong via Kyan Vaesen maar 5 minuten na rust zette Maxim De Cuyper de bordjes terug in evenwicht. Zo eindigde deze wedstrijd in een 1-1 gelijkspel en zit het seizoen erop voor beide clubs. Twee ploegen die toch meer hadden verwacht van dit seizoen.