OFFICIEEL: STVV bindt twee spelers langer aan zich vast

STVV heeft werk gemaakt van de toekomst, want deze middag werden twee contractverlengingen aangekondigd. Zo hebben Stan Van Dessel en Mory Konaté hun contract verlengd bij de Kanaries.

Stan Van Dessel kende een moeilijk seizoen, want de middenvelder kreeg te maken met een maandenlange blessure. De 19-jarige Van Dessel kwam slechts zes wedstrijden in actie, maar kon daarin niet scoren of een assist geven.Toch maakte hij een goede indruk, want de Kanaries hebben zijn contract verlengd.

Ook Mory Konaté zal voor STVV actief blijven. De 27-jarige defensieve middenvelder werd vorige zomer overgenomen van de tweede ploeg van Borussia Dortmund en hij maakte een goede indruk bij STVV. Hij was dit seizoen uiteindelijk goed voor één assist in 15 wedstrijden in de Jupiler Pro League.