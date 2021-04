Manchester City wint Carabao Cup: De Bruyne beslissend

Kevin De Bruyne speelde met Manchester City de finale van de Carabao Cup tegen Tottenham, de ploeg van Toby Alderweireld. De Bruyne trok aan het langste eind. De middenvelder gaf in de 82ste minuut een knappe voorzet vanop vrije trap, Aymeric Laporte kopte de bal tegen de netten.

Toby Alderweireld had vandaag de kans om zijn eerste prijs met Tottenham te pakken, maar Manchester City was te sterk.

Er waren terug fans welkom. 8000 toeschouwers zagen de finale op Wembley.

