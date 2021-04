Voor het eerst sinds 2011 geen titel: Juventus toont toch vertrouwen in Pirlo

Paratici zegt dat Pirlo sowieso de hoofdcoach blijft als hij zich kwalificeert voor de Champions League. Dat is dit jaar makkelijker gezegd dan gedaan. Pirlo staat momenteel met Juventus op de 3de plaats, maar de Oude dame kan nog worden bijgebeend door Napoli en Atalanta deze speeldag. De ploeg uit Turijn speelde vandaag 1-1 gelijk op bezoek bij Fiorentina. Juventus zal nog moeten knokken voor Champions Leaguevoetbal.

Dit seizoen lijkt Juventus de kampioenstitel dus uit handen te moeten geven. De laatste keer dat een andere ploeg kampioen werd was in 2011, toen pakte AC Milan de Scudetto.

