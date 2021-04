Rentenieren op basis van enkel en alleen ontslagvergoedingen? Dit bedrag streek Mourinho al op

Het ontslag van José Mourinho bij Tottenham Hotspur heeft de Portugees geen windeieren gelegd. Meer zelfs: de coach kan stilaan rentenieren op basis enkel en alleen de ontslagvergoedingen die hij al opgestreken heeft.

Voor alle duidelijkheid: José Mourinho kan natuurlijk zonder problemen rentenieren. We willen maar zeggen dat The Special One een héél goede onderhandelaar is.



Voor Mourinho is het de vierde keer dat hij vervroegd op straat wordt gezet. Een simpele rekensom leert dat de Portugees daarmee in totaal 68 miljoen euro rijker is geworden.

Chelsea FC (1): 27 miljoen euro

Chelsea FC (2): 9 miljoen euro

Manchester United: 17 miljoen euro

Tottenham Hotspur: 15 miljoen euro

Bovendien lijken de ontslagen van de voorbije jaren de reputatie van Mourinho niét te schaden. The Special One wordt doorgaans nog steeds gezien als één van de topcoaches van het moment. Al is het al eventjes geleden dat hij nog iets heeft gewonnen…