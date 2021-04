'Ook bij deze Belgische eersteklasser staat er een vacature voor T1 open'

KAS Eupen moet wellicht op zoek naar een nieuwe coach. De Oostkantonners hadden dan wel de bedoeling om door te gaan met Beñat San José, maar beide partijen vonden geen akkoord.

De voorbije weken vonden er intensieve onderhandelingen plaats tussen KAS Eupen en Beñat San José. Grenz-Echo weet echter dat er geen akkoord werd gevonden om het aflopende contract van de Spanjaard te verlengen.

Dat is opvallend aangezien beide partijen de voorbije weken meermaals lieten uitschijnen dat ze met elkaar door willen. Momenteel is het niet geweten wie de handdoek uiteindelijk in de ring heeft gegooid.