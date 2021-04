Wie Corona, waar Corona? "We gaan een feestje bouwen" en "Van Ranst zal wel een oogje dichtknijpen"

KRC Genk heeft zijn vijfde Beker van België beet en dat zorgde voor ferme feesttaferelen. Hoe laat het is geworden weten we niet, maar dat de avondklok is gesneuveld lijkt wel duidelijk ...

"We gaan Genk afbreken", klonk het bij Theo Bongonda. "We gaan een feestje bouwen", pikte John van den Brom in. Oogje dicht? De spelers en staf van Genk waren duidelijk: er komt een feestje. In de vreugde leken ze allemaal wel vergeten dat er nog zoiets is als het coronavirus. Mogelijk nog erger was de analyse op VTM van Jan Mulder na het aanhoren van de feestplannen: "Marc Van Ranst knijpt wel een oogje dicht ..."