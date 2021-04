OFFICIEEL: hij leek te vertrekken, maar centrale verdediger verlengt dan toch contract bij Manchester United

Eric Bailly blijft dan toch bij Manchester United. De Ivoriaan leek de voorbije weken zelf te willen vertrekken door een gebrek aan speeltijd, maar hij heeft maandag dan toch zijn contract verlengd.

Eric Bailly speelt al sinds 2016 voor Manchester United, maar door heel wat blessures is hij nooit echt een vaste waarde geworden bij de Engelse topclub centraal achterin. Hij leek dan ook te willen vertrekken door een gebrek aan speeltijd, maar een transfer komt er niet.

De Ivoriaan heeft maandag namelijk zijn contract verlengd bij Manchester United. Daardoor blijft hij al zeker tot 2024 bij de Mancunians. Zo is het onduidelijk of Manchester United in de zomer nog voor een andere centrale verdediger zal gaan.