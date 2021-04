Neymar voelt zich eindelijk gelukkig bij PSG: "Het is misschien wel mijn meest gelukkige seizoen in Parijs tot nog toe"

PSG neemt het morgen op tegen Manchester City in de Champions League. Neymar was de gast tijdens de persconferentie en is duidelijk gelukkig bij PSG.

"Ik voel me goed, zowel op mentaal als fysiek vlak", vertelde Neymar op de persconferentie vooraf. "Ik zal er alles aan doen om PSG naar de finale te leiden." "Het is misschien wel mijn meest gelukkige seizoen in Parijs tot nog toe. Ik heb mijn moeilijke momenten gekend hier, maar ik ben ze steeds te boven gekomen. Ik ben altijd professioneel geweest. Mijn hoofdoel is om de Champions League te winnen en niet de Gouden Bal", legt de Braziliaanse vedette de focus nog. 🎦 @neymarjr : « Tout faire pour gagner. » 👊#UCL | #PSGMCI pic.twitter.com/rx9JnFSkWD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 27, 2021





Volg PSG - Manchester City live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (28/04).