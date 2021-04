Weeral opvallend gerucht over Messi (van betrouwbare bron), Koeman repliceert

Lionel Messi is na het seizoen transfervrij en tot hij een nieuw contract getekend heeft, zullen de speculaties blijven aanhouden. Uit Brazilië kwam het gerucht dat PSG nog een poging gaat wagen.

Marcelo Bechler, journalist bij het Braziliaanse TNT Sports, kwam ermee aan. Hij is ook de man die eerder met de primeur kwam dat Neymar van Barcelona naar PSG ging trekken. Nu Joan Laporta terugkeert als voorzitter is de kans echter groot dat Messi een nieuw contract gaat tekenen, maar PSG zou het toch willen proberen.

"Het nieuws interesseert me niet", was trainer Ronald Koeman duidelijk. "Ik weet niet of het waar is. Ik hoop dat Leo doorgaat bij ons. Ik vind dat hij zijn carrière hier moet afsluiten omdat hij vrijwel zijn hele leven hier is geweest, maar de keuze is aan hem. Maar over die geruchten maak ik me niet druk. Ik maak me alleen druk om de wedstrijd van morgen."