Refaelov gezien als verrader, zij gingen hem voor

Lior Refaelov was tussen 2011 en 2018 te bewonderen in het shirt van Club Brugge. Na een tussenstop bij Antwerp zal hij volgend seizoen bij Anderlecht spelen.

De fans van Club Brugge zijn alles behalve te spreken over de transfer van Lior Refaelov naar Anderlecht. De voormalige publiekslieveling van Blauw-Zwart wordt door de fans nu beschouwd als een verrader.

Judas and the Black Messiah (2021) - IMDb - https://t.co/zEN4a97BeF Valt in de Oscars. Sterke film. Gaat over een verrader, een Judas. Refaelov moet zeker die film bekijken. — Eric Braet (@SirRickie) April 26, 2021

Toch is Refaelov niet de eerste (en waarschijnlijk ook niet de laatste) speler die na een periode bij Club Brugge nog bij Anderlecht terecht komt. We lijsten de spelers op die de sensationele overstap aandurfden sinds het jaar 2000 en we kijken of het hen al dan niet een succesvolle periode opleverde.

1. Aleksandar Ilic

Aleksandar Ilic was een centrale verdediger die tussen 1997 en 2000 bij Club Brugge speelde. In totaal speelde de Serviër 78 wedstrijden in het blauw-zwarte shirt en won hij een titel en een supercup. In de zomer van 2000 verliet Ilic Club Brugge voor een avontuur bij Anderlecht. Hij won er nog twee titels en speelde 91 wedstrijden voor de Brusselaars. Momenteel is de 51-jarige Ilic als trainer aan de slag bij Al-Shorta in Irak.

2. Ronald Vargas

Ronald Vargas kwam in 2008 over naar Club Brugge. Voor 1,5 miljoen euro plukten ze hem weg bij een club uit Venezuela, zijn thuisland. Vargas toonde bij Club meteen welke kwaliteiten hij in huis had. Bij de uitreiking van de Gouden Schoen 2010 eindigde hij zelfs op een knappe vierde plaats (achter Mbark Boussoufa, Romelu Lukaku en Jelle Vossen). Op 6 februari 2011 scheurde Vargas zijn voorste kruisbanden, zijn buitenste gewrichtsband en zijn meniscus. In de zomer van 2011 zocht Anderlecht een vervanger voor Mbark Boussoufa en kwam uit bij de Venezolaan. Vargas maakte de overstap, maar dat werd mede door blessures nooit een succesverhaal. Hij behaalde bij Anderlecht wel drie titels, maar speelde zelf maar 30 wedstrijden voor de Brusselaars. Momenteel is Vargas actief bij KMSK Deinze.

3. Percy Tau

In het seizoen 2019/2020 huurde Club Brugge Percy Tau van het Engelse Brighton. In zijn eerste twee competitieduels scoorde hij telkens een doelpunt en zo leek hij gelanceerd te zijn, maar na zijn tweede doelpunt op 10 augustus stond de aanvallende middenvelder een hele poos droog. Op 15 december lukte het dan toch weer voor Tau. Tegen KV Mechelen scoorde hij en deelde hij een assist uit. Na nieuwjaar stond hij in totaal slechts 136 minuten tussen de lijnen in onze competitie. Dit seizoen verhuurde Brighton de Zuid-Afrikaan aan Anderlecht. In 14 wedstrijden scoorde hij (net als hij bij Club Brugge deed op 30 wedstrijden) vier keer. Dat was voldoende voor Brighton om hem net na nieuwjaar al terug te halen. Op dit moment staat Tau nog steeds op een gedeelde derde plek in de topschutterstand bij Anderlecht. Met vier doelpunten scoorde hij er evenveel als Murillo en eentje minder dan Yari Verschaeren.

4. Abdoulay Diaby

Tussen 2015 en 2018 speelde Diaby voor Club Brugge. In 108 wedstrijden scoorde hij 36 keer, waarvan 5 tegen Anderlecht. In 2018 kocht het Portugese Sporting hem voor 4,5 miljoen euro, maar slagen deed hij er nooit. Hij werd door Sporting uitgeleen aan Besiktas, Getafe en sinds deze winter aan Anderlecht. Op 371 minuten bij Paars-Wit maakte hij drie doelpunten. We kunnen niet spreken van een geslaagde transfer. De kans is bijzonder klein dat Anderlecht de aankoopoptie deze zomer zal lichten.