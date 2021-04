Geweldig! De Laet wordt gevraagd met wie hij graag samengespeeld had en zijn antwoord is le-gen-da-risch

Als we ooit om een goeie quote verlegen zitten, moeten we gewoon naar Ritchie De Laet bellen. De Antwerp-verdediger heeft altijd het hart op de tong. Zo bewijst hij ook weer in een nieuwe aflevering van #AntwerpAntwoord

De Laet wordt onder meer gevraagd met welke ex-Antwerp-spelers hij graag had samengespeeld. De antwoorden zijn niet echt standaard te noemen. "Harold Pixten omda da ne zot is" en "Patje, omda diene er graag eentjen drinkt". Schitterend! Bekijk de volledige aflevering van #AntwerpAntwoord met Ritchie De Laet nu op YouTube! 📺https://t.co/4OGWzULQ4e — Royal Antwerp FC (@official_rafc) April 28, 2021