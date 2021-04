Ajax-voorzitter over kampioenschapswedstrijd: "Teleurstellend dat het zo moet gaan"

Ajax kan dit weekend thuis kampioen spelen tegen FC Emmen. Door de huidige coronapandemie mag er echter geen volk aanwezig zijn tijdens de wedstrijd. En dat tot grote teleurstelling van Ajax-voorzitter, Fabian Nagtzaam.

Nagtzaam is teleurgesteld dat er geen volk aanwezig mag zijn in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen waar Ajax kampioen kan spelen. “Ik had gehoopt dat er publiek aanwezig zou mogen zijn, maar helaas…” zei de voorzitter van Ajax in een interview met Voetbalprimeur.

“De testevenementen zijn goed verlopen, en de resultaten waren positief. Ik had gehoopt dat ook bij onze kampioenschapsmatch op eigen veld een testevenement mocht plaatsvinden waarbij er dus publiek aanwezig mocht zijn. In zo een stadion kan je gemakkelijk traceren wie waar heeft gezeten, ideaal voor een testevent dus. Maar het had niet mogen zijn, hoop is vaak uitgestelde teleurstelling”, aldus Fabian Nagtzaam.