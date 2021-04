Voormalig Chelsea-speler haalt uit naar Hazard: "Als dat wel het geval was geweest, zat hij in dezelfde categorie als Messi en Ronaldo"

Het is een jaarlijks terugkerende kritiek als de trainingen herbeginnen: Eden Hazard die met een paar kilo's teveel op trainingskamp aankomt. Damien Duff denkt dat dat hem de volgende jaren zuur gaat opbreken.

Duff, zelf ex-speler van onder meer Chelsea, Newcastle en Fulham, vindt dat hij zich zorgen moet maken over de toekomst. “Hij is intussen 30 jaar oud en moet het hebben van scherpte, omdat hij een snelle dribbelaar is. Maar we weten allemaal dat dit vanaf nu bergaf gaat. Hazard is nooit een topprof geweest", aldus de Ier.

"Nooit heeft hij de drive gehad zoals Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Als dat wel het geval was geweest, dan zat hij waarschijnlijk in dezelfde categorie als die twee. Hij kwam met overgewicht aan op zijn eerste training bij Real Madrid, als nieuwe ‘Galactico’. Of dik, hoe je het ook wil noemen."

Ook zijn blessurelast is groot. "Hij heeft nu elf blessures gehad en om daarvan terug te komen, moet je een echte drive hebben. Dan moet je een topprof zijn. En hij heeft twee jaar nauwelijks gespeeld. Je kan niet ontkennen dat hij zijn hele carrière al sukkelt met zijn gewicht. En als een club zoveel geld voor je geeft, dan moet je aankomen in de beste vorm van je leven. Niet met overgewicht na een vakantie. Dat begrijp ik écht niet. Ik haat het om een speler zo te bekritiseren, maar deze kritiek op hem is er altijd al geweest.”