"Het spijt me dat ik nog steeds geen Engels heb leren spreken": succestrainer Leeds United biedt excuses aan

ESPN FC meldt dat Marcelo Bielsa zich wil excuseren voor het feit dat hij geen Engels heeft leren spreken. Hij begrijpt dat het belangrijk is om zijn boodschap goed te kunnen overbrengen in Engeland en dat lukt minder goed omdat hij de taal niet spreekt.

Bielsa is een passionele Argentijnse coach. Hij heeft vorig jaar Leeds United terug naar de Premier League gebracht. Het was 16 jaar geleden dat de Engelse club in de Premier League speelde.

Marcelo Bielsa has apologised for not being able to learn English during his time as Leeds manager. pic.twitter.com/H5FbkxPFXe