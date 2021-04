Solskjaer rekent op ervaren spelers in halve finale tegen AS Roma

Manchester United heeft de laatste jaren geen goede ervaringen met halve finales. Ole Solskjaer heeft met United al veel tornooien moeten verlaten in de halve finales, zoals vorig jaar in de Europa League tegen Sevilla.

Dit seizoen wil Solskjaer de ronde vlak voor de finale wel overleven en hij denkt dat ervaring daarbij zal helpen. Daarom stelt hij vandaag Paul Pogba, Edinson Cavani en David De Gea op. Het trio heeft dit seizoen geen basisplaats, maar vanavond zullen zij Manchester United mee aan een zege moeten helpen tegen de Romeinen.

