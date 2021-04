Waar ligt de toekomst van Benito Raman na degradatie? Drie Belgische clubs mogen hoop koesteren

Wat met de toekomst van Benito Raman? Dat is een goede vraag, na de degradatie van zijn Schalke 04 uit de Bündesliga. Wenkt een terugkeer naar België?

Om te beginnen: Benito Raman heeft nog een contract tot juni 2024 bij Schalke 04 en hoeft dus in se zeker (nog) niet weg bij de Duitse club.

Maar de club uit Gelsenkirchen is wel gedegradeerd naar de Duitse tweede klasse en de vraag is of en wie allemaal aan boord zal blijven. Volgens Duitse media is het nog lang niet zeker of Raman wel zal blijven.

België?

Raman zelf gaf al aan dat hij niet eeuwig in Duitsland zou blijven en dat hij zijn carrière wil afsluiten bij een van de clubs van zijn hart: Standard, Gent of Beerschot.

De winger is momenteel 26 en nog niet aan het einde van zijn Latijn. De vraag is dan ook of een terugkeer naar België deze zomer al een optie zou kunnen zijn.