Bestuur Antwerp drukte haar willetje door, maar het onbegrip in de kleedkamer is groot na verbanning Refaelov

Het is over en out voor Lior Refaelov bij Antwerp dit seizoen. De nakende transfer naar Anderlecht heeft hem de das omgedaan. Nochtans had de Israëlische stilist graag in stijl afscheid genomen van zijn mooie periode bij The Great Old, maar dat was buiten Luciano D'Onofrio gerekend.

Alles weer er nochtans op dat Refaelov gewoon ging spelen. De Gouden Schoen stond zowel woensdag als donderdag in de basiself tijdens de tactische training. Frank Vercauteren was dus vast van plan om zijn sterspeler nog op te stellen. Luciano D'Onofrio riep de spelmaker donderdagnamiddag echter in zijn bureau en maakte hem duidelijk dat hij niet meer in actie zou komen dit seizoen. Het onbegrip in de kleedkamer is volgens Het Nieuwsblad groot.





